Μεγάλη φωτιά τώρα στον Βόλο: Μάρτυρες αναφέρουν διαδοχικές εκρήξεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, καθώς λίγο πριν τις 7 το απόγευμα ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, μάρτυρες αναφέρουν διαδοχικές εκρήξεις, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο για τον έλεγχο της κατάστασης.
