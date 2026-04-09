Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και ο συμβολισμός της ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδας

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (9 Απριλίου), η ορθοδοξία γιορτάζει μία από τις στιγμές που καθόρισαν την ιστορία της πίστης. Ήταν μία ημέρα οπότε και ο Ιησούς αποκάλυψε στους μαθητές του την αναπόδραστη μοίρα του.

Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Πέμπτη θυμόμαστε τον Μυστικό Δείπνο που οργάνωσε ο Ιησούς για τους μαθητές του, καθώς και τον θάνατο του Ιούδα, που αυτοκτόνησε μην αντέχοντας την ντροπή της προδοσίας του.

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι επίσης η ημέρα που παραδοσιακά γίνεται και το βάψιμο των κόκκινων αυγών, που συμβολίζουν το αίμα που έχυσε ο Χριστός για να πάρει στους ώμους του τις αμαρτίες των ανθρώπων.

Μυστικός Δείπνος

Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, ο Κύριος συμβούλευσε τους μαθητές Του να αισθάνονται αγάπη ο ένας για τον άλλον και να μην νοιάζονται για το ποιος θα είναι πρώτος.

Ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς είπε ευχαριστήρια προσευχή, πήρε το ψωμί και το έκοψε κομμάτια. Έπειτα, το έδωσε στους μαθητές Του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ.26, 26).

Στη συνέχεια, πήρε το ποτήρι με το κρασί και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ.26, 27-28).