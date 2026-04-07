Πάσχα 2026: Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά τη Μεγάλη Πέμπτη

Σύμφωνα με το χριστιανικό έθιμο, την Μεγάλη Πέμπτη πριν το Πάσχα βράζουμε και βάφουμε τα αυγά μας κόκκινα εν αναμονή του Πασχαλινού τσουγκρίσματος. Αυτός όμως ο θεσμός δεν έχει απλά ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Πέρα από τη γενική παραδοχή ότι το έθιμο των πασχαλινών αυγών προέρχεται από τα βάθη της παράδοσης, οι καταβολές του δεν είναι σαφείς, και συνδέονται με πολλά συμβολικά πολιτιστικά μοτίβα και δοξασίες.

Εν γένει, το αυγό συμβολίζει τον κύκλο της ζωής και της αναγέννησης, συνδεόμενο έτσι με την Ανάσταση του Χριστού, μετά τη μαρτυρική του σταύρωση. Γιατί όμως τα βάφουμε κόκκινα και τα τσουγκρίζουμε;

Βάψιμο των αυγών | Eurokinissi

Το κόκκινο χρώμα στα αυγά

Κατά μία εκδοχή, τα κόκκινα αυγά απαντώνται ως σύμβολο ήδη στην περίοδο της Σταύρωσης. Λέγεται πως η Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα της Ρώμης με τα νέα της ανάστασης του Ιησού, λέγοντας «Χριστός Ανέστη».

Περιπαικτικά, ο αυτοκράτορας απάντησε πως «ο Χριστός Ανέστη, όπως αυτό το αυγό είναι κόκκινο», δείχνοντας ένα συνηθισμένο αυγό πάνω στο τραπέζι. Εκείνη τη στιγμή όμως, το αυγό άλλαξε χρώμα και βάφτηκε κόκκινο, με τον μονάρχη και τους συνδαιτημόνες του να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

Κατά μία άλλη ερμηνεία, τα πρώτα πασχαλινά αυγά δημιούργησε η Παναγία. Ενώ ο Ιησούς κρατείτο, είχε πάει με ένα καλάθι αυγά ως δώρο στους φρουρούς, ζητώντας τους να μην τον βασανίσουν. Λέγεται πως τα δάκρυά της έπεσαν πάνω στα αυγά, τα οποία ως εκ θαύματος βάφτηκαν κόκκινα.

Τα αυγά τα βάφουμε κατά κανόνα τη Μεγάλη Πέμπτη, για να τιμήσουμε τη σταύρωση και τα πάθη του Χριστού. Παλιότερα, τα έβαφαν μόνο αργά τη νύχτα και ήταν πάντα κόκκινα, συμβολίζοντας το αίμα που έχυσε ο Χριστός στον σταυρό, γι΄αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη λεγόταν και Κοκκινοπέφτη.

Γιατί τσουγκρίζουμε τα αυγά

Αυτό το έθιμο λέγεται ότι ξεκίνησε από τη βόρεια Αγγλία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως έχει ρίζες στο Βυζάντιο. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, το τσούγκρισμα καθιερώθηκε στη βυζαντινή αυλή από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Αγία Ελένη σε τελετή που λάμβανε χώρα το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Πέρα από την Ανάσταση του Χριστού, το αυγό συμβολίζει εν γένει τη ζωή και τη δημιουργία. Σε κοσμογονίες πολλών λαών, ο κόσμος δημιουργείται από ένα προαιώνιο αυγό, μέσα από το οποίο ξεπηδά το ίδιο το σύμπαν, κάποιας μορφής πρωτόπλαστοι, ή κάποιου τύπου δημιουργός.