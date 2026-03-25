Η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε σήμερα, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στην παρέλαση δίνει το παρών πλήθος κόσμου, με μικρούς και μεγάλους να παρακολουθούν το προσωπικό και τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων να παρελαύνουν από μπροστά τους.

Ο μικρός Πέτρος, έχοντας δίπλα του τους γονείς του, δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Ήρθε από τις Κυκλάδες ειδικά για τη σημερινή ημέρα: «Με λένε Πέτρο, είμαι από τη Σαντορίνη και ήρθαμε να δούμε την παρέλαση. Ναι, ήρθαμε να δούμε την παρέλαση γιατί είναι πρώτη μας φορά εδώ πέρα. Θέλω να δω τους στρατιώτες που θα παρελάσουν και τα αθλήματα μάχης».

Για τον κ. Φίλιππο, η 25η Μαρτίου είναι ένα σταθερό «ραντεβού» και όπως λέει ο ίδιος παρά το πολεμικό κλίμα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή εκείνος νιώθει ασφάλεια και σιγουριά:

«Χρόνια πολλά σε όλους. Ήρθαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να δούμε την παρέλαση, να τιμήσουμε τους ήρωές μας και να περάσουμε όμορφα. Να δούμε τα οχήματα, τα αεροπλάνα, όλα αυτά. Όσοι μπορούν πρέπει να έρχονται, να το βλέπουν από κοντά αυτό, να τιμούμε και τα παιδιά που υπηρετούν. [...] Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο ή με αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με επηρεάζει αυτό. Έχω εμπιστοσύνη για την ασφάλεια της χώρας και δεν φοβάμαι κάτι».

Η συγκίνηση της κόρης ενός Εύζωνα

Η Εβίνα είναι η προσωποποίηση της αφοσίωσης. Ξυπνάει από το χάραμα για να βρίσκεται εκεί -όμως πρώτη φορά βρήκε θέση στην μπροστά σειρά- κουβαλώντας μια βαριά οικογενειακή κληρονομιά:

«Ήθελα να πω ένα χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Γιορτάζουμε σήμερα. Είμαι περήφανη που είμαι εδώ, κάθε χρόνο μόνη μου έρχομαι εδώ. Πάντα ξυπνάω νωρίς για να είμαι εδώ και είμαι πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εγώ όποτε έρχομαι εδώ συνήθως συγκινούμαι και λόγω της ιστορίας και επίσης ο πατέρας μου ήταν Εύζωνας. Τσολιάς, όπως το λέγαμε τότε, και μου κάθεται λίγο στην καρδιά. Συγκινούμαι λίγο παραπάνω».

Τέλος, ο Παύλος εστίασε στη δέος που προκαλεί η ισχύς των μέσων, ειδικά για όσους έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους. Παρότι από τον ενθουσιασμό του μπερδεύτηκε λίγο με τις ημερομηνίες (καθώς σήμερα γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου), η ουσία της εμπειρίας του παραμένει ίδια:

«Είναι ωραία να βλέπεις τα άρματα να περνάνε, η αλήθεια είναι. Κάθε παρέλαση που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Να ακούσουμε τα αεροπλάνα το κυριότερο. Γενικά είναι ανατριχιαστικό, ειδικά εμείς που έχουμε πάει στρατό τα αγόρια. Είναι ανατριχιαστικό να τα βλέπεις κοντά σου και να τα νιώθεις όλα. Τα άρματα, τα αεροπλάνα, όλα, όλα».

Ο Θωμάς ήρθε από την Ευρυτανία για να παρακολουθήσει την παρέλαση στο Σύνταγμα. «Ένα ταξίδι πολλών ωρών για να δούμε την παρέλαση. Γιορτάζουμε μια διπλή γιορτή της Χριστιανοσύνης και των ηρώων μας του 1821. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα άρματα και όταν περνάνε τα αεροπλάνα είναι πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνει η ψυχή μας» σημειώνει.