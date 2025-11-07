Νεότερα στοιχεία για την κατασκευή της βόμβας που μπήκε στα Βορίζια έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς φέρεται να υπάρχει εμπλοκή τρίτης οικογένειας, μέλη της οποίας βρίσκονται στη φυλακή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι και φαίνεται να πυροδότησε όλη την ένταση.

Το ερώτημα πλέον είναι ποιος έφτιαξε και έβαλε τη βόμβα, με την αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευαστής της βόμβας ή και συμμετέχοντες στη διαδικασία της κατασκευής και της διαμεσολάβησης να είναι μέλη μίας άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Μάλιστα ερευνάται η πιθανότητα να υπήρξε μία σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές και ίσως αυτό σχετίζεται με ελέγχους που έχει κάνει εκεί η ΕΛΑΣ προ μερικών ημερών. Εκεί φαίνεται να είναι και μέλη της τρίτης οικογένειας.

Σχετικά με τους πυροβολισμούς από τους οποίους έπεσαν νεκρά δύο άτομα, μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια που έφυγαν μετά σε κάποια ορεινή περιοχή, είχαν πει ότι δεν είχαν όπλα και δεν έριξαν.

Από τους δύο τραυματίες, ο ένας που είναι ξάδερφός τους από άλλη οικογένεια, είπε ότι δεν πυροβόλησε και δεν είχα όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι δέχθηκε πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φανούρης Καργάκης, ισχυριζόμενος ότι πυροβόλησε πέφτοντας προς τα κάτω.

Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Όταν τον ρώτησαν τι απέγινε το όπλο αυτό, ισχυρίστηκε ότι ως τραυματίας το άφησε επί τόπου γιατί έπεσε κάτω και δεν ξέρει ποιος το έχει πάρει.