Μελίνα Μερκούρη: Τι ισχύει με τις φθορές στην εμβληματική φωτογραφία στο μετρό Ακρόπολης

Ερωτηματικά εγείρονται μετά την κυκλοφορία της είδησης πως η εμβληματική τοιχογραφία με τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη, μπροστά από τον Παρθενώνα στο μετρό Ακρόπολης, υπέστη φθορές, με τη φημολογία ότι πρόκειται για βανδαλισμό.

Αφού απικοινωνήσαμε με τη ΣΤΑΣΥ, η εταιρεία μας είπε πως δεν έχει ακόμα ενημέρωση από τον Υπεύθυνο του Σταθμού για κάποιο συμβάν, ούτε για τις λεγόμενες φθορές, οι οποίες ωστόσο είναι πραγματικές, αφού έχουν καταγραφεί σε φωτογραφίες.

Στις φωτογραφίες φαίνονται μέρη του σοβά από την τοιχογραφία να έχουν αποκολληθεί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για φυσική φθορά, ή για ανθρώπινη παρέμβαση.

Φθορές στην τοιχογραφία της Μερκούρη | Eurokinissi

Φθορές στην τοιχογραφία της Μερκούρη | Eurokinissi