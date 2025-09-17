Mέλος του ISIS δηλώνει ο άνδρας που επιτέθηκε σε γυναίκες στο Αιγάλεω - Από ποιον δέχτηκε εντολές

Τον ισχυρισμό του πως πρόκειται περί μέλους του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) αναμένεται να εξετάσουν οι έμπειροι αξιωματικοί της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής σχετικά με τον 32χρονο που συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών στο Αιγάλεω, και για τους εμπρησμούς στον Υμηττό.

Σύμφωνα με το Mega, ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε τους τρεις συν ένα εμπρησμούς στον Υμηττό, στην περιοχή του Καρέα πιο συγκεκριμένα, ενώ όταν ρωτήθηκε από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για το κίνητρό του, ισχυρίστηκε πως είναι μέλος του ISIS και ότι έπαιρνε εντολές.

Ειδικότερα, ο 32χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη είπε, μεταξύ άλλων, πως πήρε εντολές από ένα άλλο φερόμενο μέλος του ISIS, ηλικίας 30 έως 40 ετών, που έμενε στο Παγκράτι, έχει μετακομίσει πλέον στη Γερμανία, ενώ γνωρίστηκαν σε προσφυγικό καμπ στην Τουρκία.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος είπε πως έπαιρνε «100 ευρώ» για κάθε εμπρησμό, ισχυρισμός που αναμένεται να εξεταστεί από τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Αιγάλεω: Το ίδιο πρόσωπο ο 32χρονος

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον 32χρονο Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε δύο ανήλικες και μία άλλη γυναίκα στην περιοχή του Αιγάλεω, καθώς όπως διαπίστωσαν, ήταν αυτός που έβαλε την μεγάλη φωτιά στον Υμηττό, στις 7/9/25.

Ο 32χρονος είχε καταγραφεί σε βίντεο για τη φωτιά που κατηγορείται ότι έβαλε, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Από το βίντεο ντοκουμέντο αλλά και από μαρτυρίες, οι αρχές ταυτοποίησαν το άτομο που είχε καταγραφεί από κάμερες, τη στιγμή που ξέσπαγε η φωτιά στον Υμηττό.

Έτσι μετά τη σύλληψη για τις επιθέσεις εναντίον των γυναικών στο Αιγάλεω, σήμερα (16/9/25) ο 32χρονος οδηγήθηκε από στελέχη της ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα, για τον εμπρησμό στον Υμηττό.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στις 11 Μαΐου 2025 είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε συμπατριώτη του, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η αρρωστημένη δράση του 32χρονου καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας σε είσοδο πολυκατοικίας. Ο νεαρός Παλαιαστίνιος έχει ήδη επιτεθεί σεξουαλικά σε δύο γυναίκες και εδώ βρίσκεται απέναντι σε μια 17χρονη που του ζητάει να φύγει.