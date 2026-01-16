Μέλπω Ζαρόκωστα: Η συγκινητική ανάρτηση της Finos Film - Πότε θα γίνει η κηδεία

Λίγες ώρες μετά την είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, Μέλπως Ζαρακώστα, που έφυγε σήμερα, Παρασκευή (16/01) από τη ζωή, η Finos Film κοινοποίησε μέσα από το επίσημο προφίλ της στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο με όλες τις στιγμές της από τις ταινίες στις οποίες είχε εμφανιστεί, λέγοντας το τελευταίο «αντίο».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η εταιρεία έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ένα ακόμη αντίο... κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει», η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της..»

Πότε θα γίνει η κηδεία της

Όσον αφορά το πού και το πότε θα τελεσθεί η κηδεία της, ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας εξέδωσε ανακοίνωση γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Καλό ταξίδι γλυκιά μου Μέλπω! Η νεκρώσιμος ακολουθία αυτής της μεγάλης και σπουδαίας ηθοποιού, της ΜΕΛΠΩΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ θα τελεστεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών την Τρίτη στις 13.00!».

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αναμένεται να βρεθούν εκεί για να την αποχαιρετήσουν.