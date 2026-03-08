Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε αστικό λεωφορείο

Άνδρας ηλικίας 65-70 ετών βρέθηκε νεκρός πιθανότατα από χρήση ναρκωτικών μέσα σε αστικό λεωφορείο στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου στη οδό Μεσονυχτίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο άνδρας που φαινόταν ότι ήταν χρήστης ουσιών εντοπίστηκε μέσα στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 735. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.