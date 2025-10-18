Μενού

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» σε δέντρο

Θρήνος στο Μενίδι μετά την απώλεια του οδηγού που «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε δέντρο.

Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/10) στη λεωφόρο Πάρνηθας στο Μενίδι, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό κλιμάκιο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το ΙΧ, αν και έφερε σοβαρά τραύματα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

