Μενίδι: Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά - Είχε φάκελο στις αρχές από το 1994

Συνελήφθη 59χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, γνωστός και ως «Έλληνας Τζορτζ Μπεστ», για κατοχή ναρκωτικών στο Μενίδι.
Ο συλληφθείς, είχε κάνει καριέρα στον χώρο του αθλητισμού τη δεκαετία του 1980.
Σύμφωνα με το Action24, «πιάστηκε» από τις αρχές στην οδό Αχαρνών, όπου επρόκειτο να αγοράσει ποσότητα ναρκωτικών. Διακινητές, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ήταν ένας 45χρονος και ο 27χρονος γιος του.
Ο 59χρονος βετεράνος του ποδοσφαίρου, λίγο πριν από τη σύλληψή του, είχε αγοράσει κοκαΐνη και ηρωίνη. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές, καθώς είχε φάκελο στην αστυνομία για χρήση και διακίνηση από το 1994.
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
- Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»
- The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»
- Την Τρίτη ο διάλογος για το Εθνικο Απολυτήριο: Τι ισχύει για τράπεζα θεμάτων και Πανελλήνιες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.