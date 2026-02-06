Μενού

Μενίδι: Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά - Είχε φάκελο στις αρχές από το 1994

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας, συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι. Μάλιστα, έχει φάκελο στην αστυνομία από το 1994.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ | EUROKINISSI / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Συνελήφθη 59χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, γνωστός και ως «Έλληνας Τζορτζ Μπεστ», για κατοχή ναρκωτικών στο Μενίδι.

Ο συλληφθείς, είχε κάνει καριέρα στον χώρο του αθλητισμού τη δεκαετία του 1980.

Σύμφωνα με το Action24, «πιάστηκε» από τις αρχές στην οδό Αχαρνών, όπου επρόκειτο να αγοράσει ποσότητα ναρκωτικών. Διακινητές, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ήταν ένας 45χρονος και ο 27χρονος γιος του.

Ο 59χρονος βετεράνος του ποδοσφαίρου, λίγο πριν από τη σύλληψή του, είχε αγοράσει κοκαΐνη και ηρωίνη. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές, καθώς είχε φάκελο στην αστυνομία για χρήση και διακίνηση από το 1994.

