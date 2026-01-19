Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε χώρο εργοστασίου πλαστικών στο Μενίδι. Υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.

Η φωτιά στο εργοστάσιο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, έχει περιοριστεί σημαντικά και δεν εκφράζονται φόβοι επέκτασης των φλογών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα λόγω εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό του εργοστασίου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες από το σημείο, οι φλόγες προσκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εργοστάσιο, ενώ η ΕΡΤ μεταφέρει πως έχουν καταγραφεί ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Να υπενθυμιστεί πως το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κλείσουν παράθυρα και πόρτες λόγω των καπνών.

«Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφερόταν, ειδικότερα, στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026