Μενίδι: Πυροβολισμοί μετά από συμπλοκή - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Αιματηρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12) στο Μενίδι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία συμπλοκή κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός να δεχθεί πυρά από ομοεθνείς του και να τραυματιστεί στο πόδι. Μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο πόδι στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Προανάκριση κι έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.
