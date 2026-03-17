Μενίδι: Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα δολοφονίας 43χρονου

Ένας 41χρονος συνελήφθη στο Μενίδι για απόπειρα δολοφονίας 43χρονου. Τι αναφέρει η αστυνομία.

Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της Αστυνομίας | Eurokinissi
Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 43χρονου, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, δράστης φέρεται να είναι ένας 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη στις 4 Μαρτίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι πρωινές ώρες της 13-3-2026, στο Μενίδι, ο 41χρονος επιτέθηκε στον 43χρονο με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 43χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ