Μενίδι: Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα δολοφονίας 43χρονου

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 43χρονου, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, δράστης φέρεται να είναι ένας 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη στις 4 Μαρτίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι πρωινές ώρες της 13-3-2026, στο Μενίδι, ο 41χρονος επιτέθηκε στον 43χρονο με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 43χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.