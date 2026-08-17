Μερακλής ρεπόρτερ κερνάει ατάκες στο λιμάνι του Πειραιά - «Γιατί πάτε όλοι Πάρο, μέλι έχει;»

Καλύπτοντας την εποχική ανταπόκριση για το Δεκαπενταύγουστο από το κατάμεστο λιμάνι του Πειραιά, ένας ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ συνεπήρθη από την καλοκαιρινή διάθεση και άρχισε να «πυροβολά» ατάκες στις ερωτήσεις του προς τους ταξιδιώτες.

Πρώτα «κλειδώνει» σε δύο φίλες που περίμεναν στην ουρά για το φέρι, ρωτώντας πριν σταυρώσουν ανάσα:

Ρεπόρτερ - Πού πας;

- Πού πας; Κοπελιά - Σαντορίνη

- Σαντορίνη Ρεπόρτερ - Ξέρεις πόση ώρα σε περίμενε η φίλη σου; Την είχα σταμπάρει

- Ξέρεις πόση ώρα σε περίμενε η φίλη σου; Την είχα σταμπάρει Φίλη - Κανένα μισάωρο, πεσ' τα

- Κανένα μισάωρο, πεσ' τα Ρεπόρτερ - Περίμενε η μία την άλλη και καθυστέρησε. Αλλά όλα καλά, το προλάβαμε το πλοίο

Με ένα σπάσιμο του σβέρκου στρέφει απότομα την προσοχή του σε δύο λεβέντες, για την παρακάτω υπέροχη στιχομυθία:

Ρεπόρτερ - Πού πάτε ρε παιδιά;

- Πού πάτε ρε παιδιά; Λεβέντης #1 - Πάρο

- Πάρο Ρεπόρτερ - Πάρο;

- Πάρο; Λεβέντης #1 - Ναι Πάρο

- Ναι Πάρο Ρεπόρτερ - Τα κορίτσια πάντως πάνε Σαντορίνη

- Τα κορίτσια πάντως πάνε Σαντορίνη Λεβέντης #2 - Εμείς όμως πάμε Πάρο

- Εμείς όμως πάμε Πάρο Λεβέντης #1 - Άλλα κορίτσια μάς περιμένουν

- Άλλα κορίτσια μάς περιμένουν Ρεπόρτερ - Πρώτη φορά Πάρο;

- Πρώτη φορά Πάρο; Λεβέντης #1 - Όχι έχουμε ξαναπάει

- Όχι έχουμε ξαναπάει Ρεπόρτερ - Τι το ωραίο έχει η Πάρος και πάτε όλοι, μέλι έχει;

- Τι το ωραίο έχει η Πάρος και πάτε όλοι, μέλι έχει; Λεβέντης #1 - Όχι, σπίτι. Αφού έχει πάμε μια χαρά