Μες στην ασφάλεια ο Κηφισός: Μετά την πτώση πινακίδας, ξεφύτρωσε σιδερόβεργα από την άσφαλτο

Ένα απρόσμενο εμπόδιο που εντοπίστηκε στον Κηφισό αναδεικνύει την έλλειψη ασφάλειας σε κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, μια σιδερόβεργα ξεφύτρωσε από την άσφαλτο, σε κεντρικό σημείο στη Λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live You, η σιδερόβεργα ξεπροβάλλει στη μέση του δρόμου στην έξοδο Λεωφόρου Καβάλας. Εκατοντάδες οχήματα που κατευθύνονται από Κόρινθο είτε προς τον Πειραιά, είτε προς το ΚΤΕΛ Κηφισού περνούν από το σημείο καθημερινά, αυξάνοντας τον κίνδυνο.