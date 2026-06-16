Μες στην ασφάλεια ο Κηφισός: Μετά την πτώση πινακίδας, ξεφύτρωσε σιδερόβεργα από την άσφαλτο

Ένα απρόσμενο εμπόδιο που εντοπίστηκε στον Κηφισό αναδεικνύει την έλλειψη ασφάλειας σε κεντρικούς άξονες της Αττικής.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, μια σιδερόβεργα ξεφύτρωσε από την άσφαλτο, σε κεντρικό σημείο στη Λεωφόρο Κηφισού.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live You, η σιδερόβεργα ξεπροβάλλει στη μέση του δρόμου στην έξοδο Λεωφόρου Καβάλας. Εκατοντάδες οχήματα που κατευθύνονται από Κόρινθο είτε προς τον Πειραιά, είτε προς το ΚΤΕΛ Κηφισού περνούν από το σημείο καθημερινά, αυξάνοντας τον κίνδυνο.
- Μαρουσάκης: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θερμικός θόλος» από την Ιβηρική - Πού έρχονται μπόρες από αύριο
- Το μήνυμα νίκης του Τσίπρα, τα βαριά ονόματα στην Περιφέρεια και οι μεταγραφές της Καρυστιανού
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης: Θλίψη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Η μπηχτή του Λιάγκα για τον Αρναούτογλου: «Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή κάνει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.