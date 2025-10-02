Μέσα σε έναν μήνα 559 τροχαία: Πάνω από 30.000 οι παραβάσεις του ΚΟΚ τον Σεπτέμβριο

Ανακοίνωση σχετικά με τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), για τον Σεπτέμβριο, εξέδωσε η Τροχαία Αττικής, αναφέροντας πως μέσα σ' έναν μήνα καταγράφηκαν 559 τροχαία ατυχήματα.

«Το ίδιο χρονικό διάστημα στην Αττική καταγράφηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα: 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς, 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες, 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες» αναφέρει μεταξύ άλλων η Τροχαία Αττικής.

«Πάνω από 30.000 βεβαιώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαίωσαν στελέχη της Τροχαίας Αττικής τον περασμένο μήνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν -34.316- παραβάσεις από τις οποίες -471- σε βαθμό πλημμελήματος» συμπληρώνει σχετικά.

Τροχαία Αττικής: Τα στοιχεία για παράβαση του ΚΟΚ

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.»

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.