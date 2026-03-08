Μέση Ανατολή - Ελ. Βενιζέλος: Ακυρώνονται οι πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ - Μέχρι πότε ισχύει

Η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), ακυρώνονται έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου.
Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:
- Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σας σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
- Ακύρωση της κράτησής σας και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
- Ακύρωση της κράτησής σας και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.
Επιπλέον, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 20/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr, σε:
- Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/3/2026
- Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών
