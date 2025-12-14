Μέσω εφαρμογής στο κινητό η κάρτα ATH.ENA Card για τα ΜΜΜ: Πώς θα χρησιμοποιείται

Σε νέα εποχή περνούν οι μετακινήσεις σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας καθώς η ATH.ENA Card περνά σε νέα ψηφιακή εποχή.

Οι επιβάτες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να την χρησιμοποιούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, χωρίς την ανάγκη φυσικής κάρτας, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μέσω μιας νέας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, οι κάτοχοι της άυλης κάρτας του ΟΑΣΑ θα μπορούν να τη φορτίζουν και να την επικυρώνουν εύκολα, όποτε το επιθυμούν.

Η φυσική ΑΤΗ.ΕΝΑ card, που τέθηκε σε λειτουργία το 2017, έδωσε τη δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας, πολλαπλών διαδρομών ή μειωμένου κομίστρου για ανέργους, φοιτητές και ηλικιωμένους.

Όλες αυτές οι λειτουργίες μεταφέρθηκαν πλέον στο κινητό τηλέφωνο, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία.