Μεσολόγγι: 14χρονος οδηγός μηχανής παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα στο Μεσολόγγι, όταν ανήλικος οδηγός μηχανής παρέσυρε μητέρα με δύο ανήλικα παιδιά, που τα μετέφερε σε καρότσι.

Οι πληροφορίες που μεταφέρει το thebest.gr, αναφέρουν πως ένας 14χρονος, με συνεπιβάτη έναν 15χρονο, παρέσυρε τη γυναίκα, την ώρα που κινούνταν πεζή με τα ανήλικα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν.

Η μητέρα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της μεταφέρθηκαν στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Όπως προκύπτει, ο 14χρονος εγκατέλειψε το σημείο, μετά το τροχαίο, καθώς δεν είχε άδεια οδήγησης. Οι αστυνομικοί, όμως, τον εντόπισαν όταν πήγε στο νοσοκομείο για να λάβει φροντίδα για τα τραύματά του. Τραυματισμένος βγήκε και ο συνεπιβάτης του.

Παράλληλα, συνελήφθη ο πατέρας του 14χρονου για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η μητέρα του αναζητείται και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Ο πατέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

