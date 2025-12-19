Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για επίθεση και bullying σε 14χρονο

Ένας 14χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν από την αστυνομία στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενοι για bullying σε βάρος ενός άλλου ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται την αστυνομία, τα δύο παιδιά υποχρέωσαν τον 14χρονο να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη, ενώ ταυτόχρονα ο ένας βιντεοσκοπούσε την πράξη με κινητό τηλέφωνο.

Έπειτα από την καταγγελία οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.