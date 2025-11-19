Μεσσηνία: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά – Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 74χρονης

Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11) σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή του Δήμου Οιχαλίας, στη Μάλθη Μεσσηνίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Το μακάβριο εύρημα ανακάλυψε κυνηγός μέσα σε πυκνή βλάστηση και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά.

Τα κόκκαλα περισυλλέχθηκαν και έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση DNA, ώστε να ταυτοποιηθεί το άτομο στο οποίο ανήκουν. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή όπου βρέθηκαν τα οστά βρίσκεται κοντά στο σημείο που συνήθιζε να πηγαίνει με τα ζώα της η 74χρονη Αμαλία Νικολοπούλου, μητέρα πέντε παιδιών, η οποία εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2021 από τη Ρευματιά Οιχαλίας.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα λείψανα να συνδέονται με την εξαφάνισή της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά.