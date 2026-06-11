Μεσσηνία: Εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου - Συναγερμός στις αρχές

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι αρμόδιοι στη Μεσσηνία, μετά την ξαφνική και ανεξήγητη εξαφάνιση ενός ανεκτίμητου ιστορικού κειμηλίου, μίας καμπάνας που χρονολογείται από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Όπως μεταδίδει το Action 24, η καμπάνα είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από τη Ρωσία ως δωρεά το 2017, για επετειακές εκδηλώσεις της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, κατά την οποία οι στόλοι της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας κατατρόπωσαν τον οθωμανικό.

Τα τελευταία χρόνια εξετίθετο στο κάστρο της Πύλου, ενώ μέχρι τις 29 Μαΐου του 2026 το αργότερο, αναφορές θέλουν να βρισκόταν ακόμα εκεί. Ωστόσο, επισκέπτες του κάστρου στις 6 Ιουνίου διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν πλέον εκεί.

Συναγερμός έχει ηχήσει στις αστυνομικές και πολιτισμικές αρχές, με έρευνες να έχουν ξεκινήσει για την εξεύρεση της καμπάνας.