Μεσσηνία: Νεκρός 21χρονος μετά από σύγκρουση με IX - Τρεις ακόμη τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα στη Μεσσηνία, καθώς δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 21χρονος οδηγός.

Το τροχαίο, έγινε το βράδυ της Πέμπτης (30/4), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ο 21χρονος και επέβαιναν ακόμα δύο συνομήλικοί του ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.

Όπως περιγράφει η τοπική ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις 23χρονοι που επέβαιναν στο ένα όχημα με τον 21χρονο νεαρό, υπέκυψε στα τραύματά του, αν και νωρίτερα διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα

