Μεταφοραί «ΕΛΑΣ»: Βρέθηκε ο αστυνομικός που φόρτωσε ψυγείο στο περιπολικό

Ταυτοποιήθηκε προ ολίγου ο αστυνομικός που προκάλεσε σάλο στην επικαιρότητα, αφού καταγράφηκε να χρησιμοποιεί περιπολικό για να μεταφέρει ένα...ψυγείο.
Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε διασταύρωση των στοιχείων του και τον καλεί τώρα σε κατάθεση για το περιστατικό. Είναι [πλέον γνωστό πως είναι αστυνομικός υπηρετών στο Γ' Τμήμα Τροχαίας Βορειονατολικής Αττικής.
Αναφέρεται ακόμα πως την ώρα του τραγελαφικού συμβάντος ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός του τομέα ευθύνης του, στο Καματερό. Διεξάγεται έρευνα από το τμήμα του για να εξακριβωθούν οι λόγοι της πράξης του.
