Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη υπόθεση που αφορά πλαστές δηλώσεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες των τελευταίων ημερών οδήγησαν στη σύλληψη 15 ατόμων – με τη δικογραφία να αφορά συνολικά 42 – και κορυφώθηκαν με την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), του λεγόμενου «ελληνικού FBI», σε περιοχή του νομού Ηρακλείου.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και, όπως δήλωσε ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, πρόκειται να μεταχθούν στην Αθήνα, καθώς η διαδικασία θα κινηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι το σκάνδαλο αφορά κοινοτικούς πόρους.

Ο συνήγορος τόνισε πως «βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο» και ότι οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς δεν είναι αρμοδιότητα της Εισαγγελίας Ηρακλείου.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και χώρους, γεγονός που καθιστά απίθανο να ολοκληρωθεί η δικογραφία άμεσα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστής μεγάλου συνεταιρισμού, δικηγόρος, αγρότης, πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ερευνώμενο διάστημα εκτείνεται από το 2019 έως το 2025, ενώ τα ποσά που φέρεται να έχουν αποσπαστεί αγγίζουν τα 1.700.000 ευρώ.