Metallica στο ΟΑΚΑ: Η αποψινή συναυλία φέρνει τροποποιήσεις δρομολογίων σε ΗΣΑΠ και λεωφορεία

Η αποψινή (9/5) μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ φέρνει αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ, τα οποία θα παραταθούν μέχρι τη λήξη της συναυλίας, αλλά και στη συνέχεια ανάλογα με τη ροή αποχώρησης όσων θα βρεθούν σε αυτή.

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Metallica live στο ΟΑΚΑ: Tροποποίηση δρομολογίων και στα λεωφορεία

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ γνωστοποίησε για τροποποιήσεις στα δρομολόγια των γραμμών Α8, 444 και 410:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605). Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).