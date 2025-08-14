Μeteo: Δορυφορικές εικόνες για την έκταση των πυρκαγιών - Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Η Ελλάδα για ακόμη ένα καλοκαίρι βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, που αφήνουν πίσω τους στάχτη.
Οι δορυφορικλες εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το meteo.gr σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αποτυπώνουν με ακρίβεια την έκταση της καταστροφής σε τέσσερις περιοχές: Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.
Συνολικά κάηκαν 100.995 στρέμματα.
Χάρη στα δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, μπορούμε να δούμε με αριθμούς την πραγματικότητα:
- Χίος: 42.466 στρέμματα καμένης γης
- Ζάκυνθος: 22.941 στρέμματα
- Πρέβεζα: 26.368 στρέμματα
- Κάτω Αχαΐα: 9.220 στρέμματα
