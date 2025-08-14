Μενού

Μeteo: Δορυφορικές εικόνες για την έκταση των πυρκαγιών - Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την έκταση της πύρινης λαίλαπας σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.

Newsroom
φωτιά Αχαΐα
Φωτιά στην Αχαΐα | In Time / Ανδρέας Αλεξόπουλος
Η Ελλάδα για ακόμη ένα καλοκαίρι βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, που αφήνουν πίσω τους στάχτη.

Οι δορυφορικλες εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το meteo.gr σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αποτυπώνουν με ακρίβεια την έκταση της καταστροφής σε τέσσερις περιοχές: Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.

Συνολικά κάηκαν 100.995 στρέμματα.

Χάρη στα δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, μπορούμε να δούμε με αριθμούς την πραγματικότητα:

  • Χίος: 42.466 στρέμματα καμένης γης
  • Ζάκυνθος: 22.941 στρέμματα
  • Πρέβεζα: 26.368 στρέμματα
  • Κάτω Αχαΐα: 9.220 στρέμματα
fotia hios
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Χίο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS | Meteo

 

fotia zakinthos
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS | Meteo
fotia prebeza
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πρέβεζα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS | Meteo
fotia axaia
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS | Meteo




 

