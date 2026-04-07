Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση - Έρευνα για τα αίτια

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στα Μετέωρα, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση από βράχους της περιοχής.
Σύμφωνα με το tameteora.gr, η άτυχη ημεδαπή βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό.
Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, καθώς οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
