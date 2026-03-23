Μέτρα για αφθώδη πυρετό στη Λέσβο: Πλήρη αποζημίωση για το χαμένο γάλα ανακοίνωσε ο Τσιάρας

Την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου, λόγω της ζημίας από τον αφθώδη πυρετό, με βάση τα τιμολόγια για το γάλα που θα παραλαμβάνουν καθημερινά τα τυροκομεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η αποζημίωση θα αφορά το γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Ικανοποιημένοι δηλώνουν από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι με την κυβέρνηση να επιδεικνύει, όπως είπαν χαρακτηριστικά «άμεσα αντανακλαστικά», όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Λέσβος: Ο «κλοιός» για τον αφθώδη πυρετό

Την ίδια ώρα, κλιμάκια κτηνιάτρων ολοκληρώνουν σήμερα τους ελέγχους στις εκτροφές της Πελόπης, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε ΚΑΠΗ στους οικισμούς Νάπη και Υψηλομέτωπο.

«Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Τσιάρας είναι ο περιορισμός της διασποράς του αφθώδους πυρετού, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λέσβο.

Αυτό που διακυβεύεται είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού και να σταματήσει εκεί».

Γι’ αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή λαμβάνονται μέτρα, μετά και την κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου από την περασμένη Παρασκευή σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Περιορισμός εντός Λέσβου:

Κύριος στόχος είναι να μην εξαπλωθεί η νόσος εκτός του νησιού.

Αυστηρά Μέτρα:

Έχει επιβληθεί καθεστώς περιορισμού (lockdown) στις μετακινήσεις ζώων, σφαγές και διακίνηση ζωικών προϊόντων στη Λέσβο.

Εντατικοί Έλεγχοι:

Εφαρμόζονται απολυμάνσεις σε πύλες εισόδου/εξόδου (αεροδρόμια, λιμάνια).

Στήριξη Κτηνοτρόφων:

Αποζημιώσεις για τους πληγέντες παραγωγούς.

Αποζημιώνονται τα τυροκομεία για ποσότητες που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εξαιτίας της καραντίνας.