Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός - Πώς γίνονται τα δρομολόγια

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ανακοίνωσαν σήμερα πως ακινητοποιήθηκε συρμός του Μετρό στη Γραμμή 3, στη στάση Αμπελόκηπους, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Οι ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το κοινό πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής.

Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για το τι προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.