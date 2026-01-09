Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00 μέχρι τέλη Φεβρουαρίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα του Μετρό στη Γραμμή 2 και ενώ ολοκληρώθηκε το τμήμα «Συγγρού Φιξ - Άγιος Δημήτριος», από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου μεταφέρονται στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης».
Ως αποτέλεσμα θα υπάρξει τροποποίηση δρομολογίων κατά τις νυχτερινές ώρες με παύση κατά τις 21:40 και γραμμή λεωφορείου για εξυπηρέτηση επιβατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι τροποποιήσεις θα διαρκέσουν μέχρι 21 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια:
- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
- από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,
- από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,
- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,
- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,
- από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,
- από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,
- από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
- από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
- από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και
- από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.
Πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – ‘Άγιος Ιωάννης», όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη». Η αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «ΖΑΠΠΕΙΟ».
