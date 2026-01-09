Μενού

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00 μέχρι τέλη Φεβρουαρίου

Λόγω εργασιών στο μετρό στην κόκκινη γραμμή, Πέμπτη με Κυριακή, από το διάστημα 11 Ιανουαρίου μέχρι 21 Φεβρουαρίου, θα ισχύουν τροποποιήσεις δρομολογίων τις νυχτερινές ώρες.

Reader symbol
Newsroom
Η γραμμή του Μετρό που χάνονται τα περισσότερα ερωτικά παιχνίδια κάθε χρόνο
Συρμός του Μετρό | (Unsplash)
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα του Μετρό στη Γραμμή 2 και ενώ ολοκληρώθηκε το τμήμα «Συγγρού Φιξ - Άγιος Δημήτριος», από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου μεταφέρονται στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης».

Ως αποτέλεσμα θα υπάρξει τροποποίηση δρομολογίων κατά τις νυχτερινές ώρες με παύση κατά τις 21:40 και γραμμή λεωφορείου για εξυπηρέτηση επιβατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι τροποποιήσεις θα διαρκέσουν μέχρι 21 Φεβρουαρίου. 

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

  • από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
  • από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,
  • από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,
  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,
  • από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,
  • από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,
  • από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
  • από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και
  • από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.

Πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – ‘Άγιος Ιωάννης», όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και  «Αγ. Ιωάννη». Η αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «ΖΑΠΠΕΙΟ».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ