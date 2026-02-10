Μετρό Αμπελόκηποι: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες

Συναγερμός σήμανε στο Μετρό, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε και βρέθηκε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στην αποβάθρα περιμένοντας τον συρμό, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις γραμμές.
Οι επιβάτες που ήταν παρόντες αντέδρασαν άμεσα, πατώντας το κουμπί έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί εγκαίρως ο συρμός που πλησίαζε τον σταθμό.
Τρεις αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν να μεταφερθεί ο άνδρας ξανά στην αποβάθρα, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στον σταθμό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
