Μετρό: Ανοίγουν και μετά τις 21:40 οι σταθμοί Συγγρού Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης

Ανοιχτοί από 1 Φεβρουαρίου οι σταθμοί του μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» και μετά τις 21:40.

Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα.

