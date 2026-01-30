Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα.
