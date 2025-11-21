Μετρό Αθήνας: Πότε ενδέχεται να φτάσει σε Γλυφάδα και Ίλιον

Στις επόμενες γενιές του Μετρό Αθήνας αναφέρθηκε ο Νίκος Ταχιάος, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στην κατασκευή του, που οδηγούν σε πολυετείς καθυστερήσεις. Όσον αφορά τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του τμήματος Α (Άλσος Βεΐκου - Γουδή) της Γραμμής 4, για το οποίο το Reader έχει αναφέρει πολλές φορές ότι δεν αναμένεται να δοθεί σε χρήση πριν το 2032, ο Υφυπουργός Υποδομών είπε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα (ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για το 2029).

«Η γραμμή 4 θεωρητικά τελειώνει το 2029. Άρχισε το 2021 και η σύμβαση έχει διάρκεια 8 χρόνια. Λέω "θεωρητικά" γιατί κατά την άποψή μου προς το τέλος της δεκαετίας θα αρχίσει να διαφαίνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης. Από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η πολιτική επιλογή το έργο να διαχωριστεί σε δύο στάδια: στις πρόδρομες εργασίες και το κυρίως έργο. Αν ξανακάναμε το διαγωνισμό με ενιαίο το έργο θα χανόταν το χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το ΕΣΠΑ. Προχωράμε με καθυστερήσεις που οφείλονται σε αυτό το γεγονός, καθώς δεν μπορούσαν να απελευθερωθούν όλοι οι χώροι και να δοθούν στην ανάδοχο κοινοπραξία. Θα έχουμε σύντομα ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Το Μετρό είναι ένα έργο που θέλει χρόνο», δήλωσε στο ERTNEWS.

Προς Μαρούσι και Εθνική Οδό: Τα επόμενα τμήματα της Γραμμής 4

Ο Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στα υπόλοιπα τμήματα της γραμμής 4, τα οποία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από 20-30 χρόνια.

«Το επόμενο στάδιο είναι η επέκταση του Μετρό προς το Φάρο Ψυχικού και κατά μήκος της Κηφισίας για να φθάσει στο Μαρούσι και την Εθνική Οδό. Αυτό είναι η επόμενη γενιά του έργου. Αυτό είναι το κακό με το Μετρό, είναι ένα δαπανηρό έργο που θέλει αρθρωτή ανάπτυξη».

Τα υπόλοιπα 4 τμήματα της γραμμής 4 είναι:

Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ και με 8 σταθμούς)

Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (μήκους 4,1 χλμ και με 3 σταθμούς)

Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (μήκους 7,5 χλμ και με 6 σταθμούς)

Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (μήκους 4,4 χλμ και με 3 σταθμούς)

Η Γλυφάδα στον... μακρινό ορίζοντα

Ο Υφυπουργός Υποδομών τόνισε ότι μελετάται αυτή τη στιγμή η επέκταση της κόκκινης Γραμμής 2 προς τα νότια προάστια. «Με τη νέα μελέτη η γραμμή θα έχει δύο κλάδους, ένας θα πηγαίνει στην Άνω Γλυφάδα και ο άλλος θα περνάει από το Ελληνικό και θα πηγαίνει στη Γλυφάδα».

Επίσκεψη του Νίκου Ταχιάου στο Ίλιον | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Όσον αφορά την επέκταση προς Ίλιον και Άνω Λιόσια, σχολίασε: «Το έργο προς το Ίλιον είναι δημοπρατημένο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Το πρόβλημα είναι ότι πια το ΕΣΠΑ δεν είναι τόσο "γενναιόδωρο" για τις μεταφορές. Προσπαθούμε να το προχωρήσουμε, γιατί περιλαμβάνει και την κατασκευή αμαξοστασίου που είναι πολύ χρήσιμο για να σταθμεύουν οι συρμοί».