Μετρό Γραμμή 3: Ποιοι 5 σταθμοί κλείνουν νωρίτερα από 15 έως 18 Ιουνίου

Τροποποιήσεις στα βραδινά δρομολόγια του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Γραμμή 3, τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Αιτία των αλλαγών είναι τα προγραμματισμένα τεχνικά έργα που θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκοπείο.

Σύμφωνα με το athenstransport, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στους επηρεαζόμενους σταθμούς θα σταματά 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν στις 21:40

Ειδικότερα, οι πύλες θα κλείνουν ακριβώς στις 21:40 το βράδυ στους εξής πέντε σταθμούς της Γραμμής 3:

Πανόρμου

Κατεχάκη

Εθνική Άμυνα

Χολαργός

Νομισματοκοπείο

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 20:55,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:21,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:25 ,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:27,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:29,

από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:31,

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:23,

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:27,

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:28,

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:32,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:34,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36.