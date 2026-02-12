Μετρό: Καρέ - καρέ η άφιξη του μετροπόντικα «Αθηνά» στον Ευαγγελισμό για τη γραμμή 4

Ο μετροπόντικας με την ονομασία «Αθηνά« έφτασε μέχρι την υπό κατασκευή γραμμή 4 του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Ο μετροπόντικας ξεκίνησε την, αργή αλλά σταθερή, πορεία του από την Κατεχάκη και έφτασε στον Ευαγγελισμό σήμερα, Πέμπτη (12/02).

Στο πέρασμά της έχει διανοίξει μία σήραγγα μήκους 5,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα και με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η άφιξη του μετροπόντικα «Αθηνά» στον Ευαγγελισμό | INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η κεφαλή αναμένεται να εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό και ο μετροπόντικας «Νίκη», που έχει ξεκινήσει από το Γαλάτσι.

Οι δύο τους θα συναντηθούν έχοντας ολοκληρώσει τη διάνοιξη σήραγγας 12,8 χιλιομέτρων.

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency μπορείτε να δείτε, καρέ - καρέ, τη στιγμή έλευσης της «Αθηνάς» στον Ευαγγελισμό.