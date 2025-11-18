Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό στη Γραμμή 2 Ανθούπολη- Ελληνικό. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη- Ελληνικό.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής του μετρό, ήταν κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί της Γραμμής 2 Δάφνη και Αγ. Δημήτριος και η κυκλοφορία διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.



