Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής του μετρό.

Το Μετρό της Αθήνας
Άνδρας στο Μετρό της Αθήνας | Eurokinissi
Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό στη Γραμμή 2 Ανθούπολη- Ελληνικό. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη- Ελληνικό.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής του μετρό, ήταν κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί της Γραμμής 2 Δάφνη και Αγ. Δημήτριος και η κυκλοφορία διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.

