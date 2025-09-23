Μετρό: Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στον σταθμό Συντάγματος

Αναβαθμισμένη εικόνα έχει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, με την τοποθέτηση νέων ηλεκτρονικών πινακίδων.

Οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί τόσο στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού όσο και στις αποβάθρες, ενημερώνοντας τους επιβάτες για τις στάσεις των γραμμών 2 και 3.

Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στο Μετρό Συντάγματος | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Στο εσωτερικό του σταθμού οι πινακίδες έχουν κόκκινο πλαίσιο για τη Γραμμή 2 (Ανθούπολη - Ελληνικό) και μπλε πλαίσιο για τη Γραμμή 3 (Αεροδρόμιο - Δημοτικό Θέατρο), καθιστώντας έτσι πιο ξεκάθαρη την κατεύθυνση των επιβατών προς τις αποβάθρες.

Η αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες πινακίδες αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα σε όλο το δίκτυο του Μετρό.