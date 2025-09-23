Μενού

Μετρό: Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στον σταθμό Συντάγματος

Στο σταθμό και τις αποβάθρες, οι νέες πινακίδες παρέχουν πιο ευκρινή πληροφόρηση για τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό.

Μετρό
Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στο σταθμό Συντάγματος του Μετρό | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Αναβαθμισμένη εικόνα έχει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, με την τοποθέτηση νέων ηλεκτρονικών πινακίδων.

Οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί τόσο στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού όσο και στις αποβάθρες, ενημερώνοντας τους επιβάτες για τις στάσεις των γραμμών 2 και 3.

Μετρό
Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στο Μετρό Συντάγματος | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Στο εσωτερικό του σταθμού οι πινακίδες έχουν κόκκινο πλαίσιο για τη Γραμμή 2 (Ανθούπολη - Ελληνικό) και μπλε πλαίσιο για τη Γραμμή 3 (Αεροδρόμιο - Δημοτικό Θέατρο), καθιστώντας έτσι πιο ξεκάθαρη την κατεύθυνση των επιβατών προς τις αποβάθρες.

Μετρό
Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στο Μετρό Συντάγματος | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Η αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες πινακίδες αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα σε όλο το δίκτυο του Μετρό.

 

