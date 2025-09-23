Μετρό: Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στον σταθμό Συντάγματος

Αναβαθμισμένη εικόνα έχει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, με την τοποθέτηση νέων ηλεκτρονικών πινακίδων.
Οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί τόσο στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού όσο και στις αποβάθρες, ενημερώνοντας τους επιβάτες για τις στάσεις των γραμμών 2 και 3.
Στο εσωτερικό του σταθμού οι πινακίδες έχουν κόκκινο πλαίσιο για τη Γραμμή 2 (Ανθούπολη - Ελληνικό) και μπλε πλαίσιο για τη Γραμμή 3 (Αεροδρόμιο - Δημοτικό Θέατρο), καθιστώντας έτσι πιο ξεκάθαρη την κατεύθυνση των επιβατών προς τις αποβάθρες.
Η αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες πινακίδες αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα σε όλο το δίκτυο του Μετρό.
- Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο λόγος της απόφασης
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
- Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ και ένας λαβύρινθος με τον Τραμπ στο κέντρο: Τι συμπέρασμα τελικά βγαίνει;
- Σε κώμα πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αφού έπεσε σε τοίχο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.