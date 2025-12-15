Μετρό: Παραμένουν κλειστοί τρεις σταθμοί - Τα τελευταία δρομολόγια και η εναλλακτική διαδρομή

Πιο νωρίς θα κλείσουν και σήμερα, Δευτέρα (15/12), και αύριο, Τρίτη (16/12) τρεις σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς παρατείνονται οι εργασίες αντικατάστασης ραγών, που έμελλε να έχουν ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για σήμερα Δευτέρα 15/12 και αύριο Τρίτη 16/12.
Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΔΑΦΝΗ» θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
Μετρό: Τα τελευταία δρομολόγια από τους σταθμούς
Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:
- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40
- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44
- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51
- από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45
- από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50
- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47
- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.
Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
- Σοκ στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του - Ύποπτος ο γιος τους
- Ημέρα πένθους μετά το μακελειό στην Αυστραλία: Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλη τη χώρα
- Καιρός: «Τεμπέλικος» χειμώνας με λιακάδα και κατά τόπους σύννεφα - Η εξέλιξη των φαινομένων
- «Gretseskayia Operatsia»: Όταν ο Στάλιν εξαπέλυσε πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην ΕΣΣΔ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.