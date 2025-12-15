Μετρό: Παραμένουν κλειστοί τρεις σταθμοί - Τα τελευταία δρομολόγια και η εναλλακτική διαδρομή

Πιο νωρίς θα κλείσουν και σήμερα, Δευτέρα (15/12), και αύριο, Τρίτη (16/12) τρεις σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς παρατείνονται οι εργασίες αντικατάστασης ραγών, που έμελλε να έχουν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για σήμερα Δευτέρα 15/12 και αύριο Τρίτη 16/12.

Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΔΑΦΝΗ» θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Μετρό: Τα τελευταία δρομολόγια από τους σταθμούς

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.