Νωρίτερα θα κλείνουν από την Κυριακή (10/11) μέχρι την Πέμπτη συγκεκριμένοι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που πραγματοποιεί η ΣΤΑ.ΣΥ. στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο τις βραδινές ώρες, ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 12/12.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.