Μετρό Θεσσαλονίκης: Άρχισε σταδιακά η έκδοση εισιτηρίων με κάρτα

Τη σταδιακή έναρξη λειτουργίας των POS για αυτόματη έκδοση εισιτηρίων στους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Χρίστος Δήμας. Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σε κάποιους σταθμούς έχει ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία των POS.

Το διάστημα λειτουργίας του Μετρό σχηματίζονταν ουρές στα εκδοτήρια για την αγορά εισιτηρίων.

«Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε όλους τους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης τα μηχανήματα POS θα λειτουργούν κανονικά και όλοι θα μπορούν να εκδώσουν εισιτήριο με την κάρτα τους ή με το κινητό τους», ανέφερε ο κ. Δήμας.