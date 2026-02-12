Μετρό Θεσσαλονίκης: Επαναφέρεται το κανονικό ωράριο - Τι ώρα θα αναχωρεί ο πρώτος συρμός

Σε λειτουργία τίθεται ξανά το κανονικό ωράριο λειρουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην πρόοδο των δοκιμών στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η έναρξη λειτουργίας της γραμμής θα γίνεται καθημερινά στις 05:30 το πρωί, αντί του προσωρινού ωραρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα, με πρώτη αναχώρηση στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα.

Η λήξη της λειτουργίας των συρμών δεν αλλάζει και παραμένει μέχρι νεότερης ενημέρωσης στις 23:00.

Η επαναφορά του κανονικού ωραρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μελλοντική λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά.