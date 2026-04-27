Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει ξανά για 15 ημέρες

Κλείνει ξανά για 15 μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης ενόψει της πλήρους λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, όπως επισημαίνει το thestival.gr, έκανε λόγο για τις αλλαγές που θα ισχύσουν το τρέχον διάστημα. Τα «ρολά» θα πέσουν προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια διασύνδεσης της Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή.

Στη συνέχεια στο δίκτυο της βασικής γραμμής θα μπουν και οι συρμοί της Καλαμαριάς. Πρόκειται για νέους συρμούς οι οποίοι θα φέρουν διαφορετικό όνομα π.χ ΜΙΚΡΑ και τα οποία θα κάνουν δρομολόγια της βασικής γραμμής με επιβάτες αλλά θα σταματούν στη Μαρτίου και θα συνεχίζουν χωρίς επιβάτες.

Το επιβατικό κοινό που θέλει να συνεχίσει προς Ν. Ελβετία θα πρέπει να παίρνει τον επόμενο συρμό της βασικής γραμμής.

