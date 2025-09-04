Μενού

Το Μετρό Θεσσαλονίκης «μοιράζει» ρέστα: Έδωσε 1 ευρώ για εισιτήριο, πήρε 4

Πλήρωσε 1 ευρώ για ένα εισιτήριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά το μηχάνημα αποφάσισε να του δώσει 4.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης
Σταθμός του Μετρό Θεσσαλονίκης | Intime
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στο TikTok ένα βίντεο από το Μετρό Θεσσαλονίκης, που δείχνει την προσπάθεια ενός πολίτη να «βγάλει» εισιτήριο από μηχάνημα έκδοσης, το οποίο όμως έδωσε δυσανάλογα ρέστα.

Στο σχετικό βίντεο φαίνεται ένας πολίτης στο Μετρό Θεσσαλονίκης να βάζει 1 ευρώ στο μηχάνημα έκδοσης για να βγάλει ένα εισιτήριο, ωστόσο αυτό είχε άλλα «σχέδια» επιστρέφοντας του ρέστα 4 ευρώ.

«Βάζεις ένα ευρώ, ένα ευρώ φίλε» ακούγεται να λέει φίλος του ατόμου στο βίντεο, συνεχίζοντας: «Τι ρέστα σού έδωσε, δείξε μου».

