Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί κλείνουν για 7 ώρες αύριο ενόψει Πρωτομαγιάς

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκη, λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Εκτός λειτουργίας θα τεθούν αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από εντολή των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 09.00 έως τις 16.00, θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών  «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, την 1η Μαΐου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις  στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

«Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού», καταλήγει η ανακοίνωση.

