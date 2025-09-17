Μενού

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί κλείνουν την Πέμπτη (18/9) λόγω πορείας για τον Παύλο Φύσσα

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το Μετρό της Αθήνας
Άνδρας στο Μετρό της Αθήνας | Eurokinissi
Κλειστοί θα είναι την Πέμπτη (18/9), από τις τέσσερις το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

