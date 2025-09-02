Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε θα διακοπεί η λειτουργία του ενόψει της επέκτασης προς Καλαμαριά

Για τον Νοέμβριο προγραμματίζεται η διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές και να δοθεί η πιστοποίηση των συστημάτων της επέκτασης προς Καλαμαριά από τον οργανισμό TUV Rheinland. Η διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής θα γίνει σε δύο στάδια και προσδιορίζεται σε διάστημα 1,5 μήνα.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος, στόχος είναι η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά με τους νέους 5 σταθμούς να γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. «Δεν μπορώ να δώσω ακριβή ημερομηνία γιατί θα προηγηθεί η διακοπή λειτουργίας σε δύο στάδια. Το ένα εγχείρημα αφορά τους καινούργιους συρμούς που θα πρέπει να δοκιμαστούν και στην τωρινή γραμμή και στην επέκταση προς Καλαμαριά. Το δεύτερο εγχείρημα είναι ότι πρέπει να δοκιμαστούν όλα τα συστήματα, ώστε να δέσουν μεταξύ τους», ανέφερε ο αρμόδιος Υφυπουργός για τις Υποδομές στο ραδιοφωνικό σταθμό City 106.1.

Από τους 15 νέους συρμούς που έχουν παραγγελθεί, οι 4 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ενώ οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν μέχρι το Φεβρουάριο του 2026. Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα. H διαδρομή Νέρος Σισηροδρομικός Σταθμός - Μίκρα αναμένεται να διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

