Την περίοδο διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές συρμών και συστημάτων ενόψει της επέκτασης προς Καλαμαριά, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αποφασίστηκε, θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την περίοδο αυτή, καθώς και πριν και μετά από αυτήν, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό θα τροποποιηθεί, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά (περιλαμβάνονται οι νέοι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα).

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου - Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου - Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Από Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Στο αμαξοστάσιο του Μετρό σταθμεύουν οι τέσσερις πρώτοι συρμοί που παρελήφθησαν πρόσφατα και αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους άλλοι τρεις (σύνολο επτά) από τους δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο.

Νέα γραμμή λεωφορείων

Κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Μετρό, όπως επίσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του, το επιβατικό κοινό το οποίο ξεπερνά τους 2.200.000 επιβάτες μηνιαίως, θα εξυπηρετείται με πρόσθετες νέες γραμμές, στις οποίες θα δρομολογηθούν λεωφορεία από το στόλο των 325 οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας του Ο.Α.Σ.Θ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας έχει αυξηθεί κατά 40 από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό την 30/11/2024. Ταυτόχρονα, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ως πάροχος του συγκοινωνιακού έργου, θα δρομολογεί την αντίστοιχη περίοδο 182 οχήματα με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 500.

Έτσι, τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων δεν μεταβάλλονται και προστίθενται σε αυτά:

Νέα γραμμή εξυπηρέτησης με κωδικό Μ1

Η νέα γραμμή θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του Μετρό, από τον τερματικό σταθμό της Ν. Ελβετίας μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό επί του άξονα Λεωφόρος Κων. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου και αντίστροφα. Η Γραμμή Μ1 θα σταματάει σε 11 στάσεις με το χρόνο διάνυσης από τη Νέα Ελβετία προς τον Ν.Σ.Σ. και αντίστροφα να εκτιμάται από 30 έως 35 λεπτά και τη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων να υπολογίζεται σε 7 - 10 λεπτά.

Πύκνωση δρομολογίων γραμμών

Θα τεθούν στην κυκλοφορία επιπλέον δρομολόγια στις γραμμές (3Κ, 31, 39, 58), οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Μετρό με μέσο χρόνο διέλευσης ανά γραμμή τα 8 – 10 λεπτά (από 12 – 18 λεπτά σήμερα).

Τι θα γίνει με τους κατόχους καρτών

Το Υπουργείο ενημερώνει τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών μηνιαίας, τρίμηνης ή εξαμηνιαίας διάρκειας ότι θα δοθεί ισόχρονη επέκταση στη χρήση των καρτών αντίστοιχη με τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του Μετρό προκειμένου να μην απωλέσει κανένας επιβάτης μέρος ή το σύνολο των προπληρωμένων διαδρομών.