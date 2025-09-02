Μετρό Θεσσαλονίκης: Πρεμιέρα για τα εκδοτήρια με POS - Πώς βγαίνει το εισιτήριο με κάρτα

Με έναν διαφορετικό τρόπο θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια, από σήμερα, οι κάτοικοι και οι τουρίστες στη Θεσσαλονίκη, που θέλουν να μετακινηθούν με το Μέτρο, καθώς κάνουν «πρεμιέρα» τα εκδοτήρια με POS.

Όπως σημειώνει σχετικά το Orange Press Agency, με την τραπεζική τους κάρτα ή με ανέπαφη συναλλαγή με το κινητό τους μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το Μετρό Θεσσαλονίκης οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της συμπρωτεύουσας.

Με την τοποθέτηση 104 ειδικών τερματικών, που θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία προ των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης -μέχρι την Παρασκευή, οι επιβάτες θα μπορούν να εκδίδουν εισιτήριο ή να φορτίζουν την κάρτα τους χωρίς μετρητά.

Μετρό Θεσσαλονίκης: με έξι γλώσσες τα εκδοτήρια

Τα συγκεκριμένα τερματικά θα «μιλούν» έξι γλώσσες προκειμένου να διευκολύνονται και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η τραπεζική κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) μπορεί είτε να εισάγεται στην ειδική σχισμή είτε να «σκανάρεται» ανέπαφα.

Η διαφορά με το Μετρό της Αθήνας είναι ότι δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία το tap2ride που επιτρέπει τη χρήση της κάρτας (χρεωστική ή πιστωτική).